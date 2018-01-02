فيديو.. محتجون إيرانيون يحرقون "الحوزة العلمية" فى أصفهان





كتب محمود محيى

أحرق عدد من المتظاهرين الإيرانيين "الحوزة العلمية" – أحد أهم المواقع الدينية الشيعية - فى مدينة أصفهان، مرددين شعارات مناهضة ضد نظام المرشد على خامنئى، متوعدين بمواصل ثورتهم ضد الظلم والفقر.

وكشف مقطع فيديو تداوله عدد من النشطاء الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعى، حرق المتظاهرين للحوزة الشيعية فى مدينة أصفهان، أحد أهم وأكبر المدن الإيرانية.

وتشهد إيران "ثورة جياع" عارمة، فهناك 40 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، وما زاد الطين بلة إنفاق النظام مليارات الدولارات على الحروب الدائرة بالوكالة فى سوريا والعراق واليمن، وتحميل المواطن الإيرانى فاتورة تلك الحروب، وارتفاع أسعار الوقود 50%، وخروج 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدى، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة لـ12.4% بما يعادل 3.2 مليون عاطل.