فيديو.. متظاهرو إيران يطالبون أفراد الشرطة بالانضمام لانتفاضتهم ضد الحاكم

فيديو.. متظاهرو إيران يطالبون أفراد الشرطة بالانضمام لانتفاضتهم ضد الحاكمالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:54 ص
انتفاضة الشعب الإيرانى
كتب محمد تهامى زكى
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو لمتظاهرين فى عدد من المدن الإيرانية يهتفون لدعوة أفراد الشرطة الإيرانية للانضمام للانتفاضة التى خرجت لمواجهة فساد النظام الحاكم وولاية الفقيه.
ويظهر فى الفيديو شخص غير معروف يوجه نداءات وهتافات موجهة للشرطة تقول "قوات الشرطة، ادعمونا" فى ساحة ميدان الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران.
وتشهد إيران احتجاجات عارمة دخلت يومها السادس على التوالى ضد فساد النظام وقمعه، وسقط خلال الاحتجاجات 12 قتيلاً وتم اعتقال أكثر من ألف متظاهر، حسب المعارضة الإيرانية.
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