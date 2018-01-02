فيديو.. سفير الكويت فى الأمم المتحدة يضع علم بلاده أمام مجلس الأمن

فيديو.. سفير الكويت فى الأمم المتحدة يضع علم بلاده أمام مجلس الأمنالثلاثاء، 02 يناير 2018 11:34 م
الأمم المتحدة
كتب هيثم سلامة
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أبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس.
ونشرت الأمم المتحدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيديو، وعلقت قائلة:" قامت الدول الست المنضمة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن في الثاني من يناير بوضع أعلام دولها أمام قاعة مجلس الأمن، إيذانا ببدء العضوية التي تستمر لمدة عامين".
وأضافت :"المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي قام بوضع علم دولة الكويت، والتي حلت محل مصر في تمثيل المجموعة العربية بالمجلس".
وأوضحت :"انضم إلى مجلس الأمن للعضوية غير الدائمة والتي تستمر لمدة عامين: الكويت، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية، بيرو، بولندا، هولندا".
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