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فيديو.. رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية: إيران احتلتنا منذ 1925 حتى الآن وتنهب نفطنا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:30 م
فيديو.. رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية: إيران احتلتنا منذ 1925 حتى الآن وتنهب نفطنا الأمن الإيرانى يعتدى على متظاهرة إيرانية


كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور عارف الكعبى، رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية، إن "الأحواز" دولة عربية احتلتها إيران عام 1925 حتى الآن وعمدت فى قمع المقاومة بشكل ممنهج، مشددا على أن 85% من النفط الإيرانى يستخرج من الأحواز وتذهب عوائده إلى الحرث الثورى للإنفاق على ميليشياته المنتشرة فى الدول العربية.

 

وأضاف "الكعبى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "cbc"، أن الاحتجاجات العامة التى تعم المدن الإيرانية الآن تعد فريدة من نوعها نظراً للموقف الدولى المعادى للنظام الإيرانى، بالإضافة إلى أن الأوضاع المعيشية فى إيران صعبة وقاتلة للمواطن الإيرانى، خاصة بعدما بلغ عدد السكان 85 مليون نسمة.

 

وأشار رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية إلى أن الشعب الإيرانى يعلم تمام العلم ما يقوم به الحرث الثورى من تمويل ميليشياته بالمليارات فى الوقت الاقتصادى العصيب الذى تشهده البلاد، الأمر الذى تسبب فى خلاف داخل البنية الأساسية للنظام الإيرانى، وتابع: "النظام أمامه خياران إما أن يتراجع عن تمويل الميليشيات التابعة له فى الدول العربية، أو أن يستمر فى ذلك ويتحمل النتائج الوخيمة".


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