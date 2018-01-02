فيديو .. تراكم القمامة و" القطط" أمام مدرسة بالجيزة

فيديو .. تراكم القمامة و" القطط" أمام مدرسة بالجيزةالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:57 م
تراكم القمامة
كتب : أحمد حسنى
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رصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، تراكم القمامة و" القطط" أمام إحدى مدارس الثانوية للبنين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، فى لقطة غير حضارية تدل على الإهمال الذى تعانى منه بعض المدارس.
ورغم وقوع المدرسة بمنطقة راقية بالمهندسين، إلا أن أكوام القمامة تكدسات بجوار المدرسة دون أى متابعة من المسؤلين .
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