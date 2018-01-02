video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو .. تراكم القمامة و" القطط" أمام مدرسة بالجيزة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:57 م
فيديو .. تراكم القمامة و" القطط" أمام مدرسة بالجيزة تراكم القمامة


كتب : أحمد حسنى
إضافة تعليق

رصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، تراكم القمامة و" القطط" أمام إحدى مدارس الثانوية للبنين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، فى لقطة غير حضارية تدل على الإهمال الذى تعانى منه بعض المدارس.

ورغم وقوع المدرسة بمنطقة راقية بالمهندسين، إلا أن أكوام القمامة تكدسات بجوار المدرسة دون أى متابعة من المسؤلين . 

 

لمزيد من الفيديوهات الخدمية، المنوعة، الغريبة، الشيقة" زوروا موقعنا على اليوتيوب

https://www.youtube.com/user/MubasherYoum7/videos


إضافة تعليق

تراكم القمامة

مدرسة

الجيزة



لا تفوتك
الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة