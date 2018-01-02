فيديو.. ئيس جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ 16.8 مليار جنيه لـ710 آلاف مشروع





كتب إبراهيم حسان

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز ضخ فى 3.5 سنة 16.8 مليار جنيه لتمويل 710 آلاف مشروع، وهو ما وفر مليون فرصة عمل بهم.

وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الجهاز يقوم بمعارض بصفة دورية على جميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما نجح الجهاز فى الاشتراك فى معارض خارج البلاد، حيث نجح فى 2017 فى التواجد بالبحرين والأردن والصين، عبر 23 عارضا مصريا، وهو ما أدى إلى نجاح 8 عارضين فى توقيع تعاقدات مع الدول الخارجية.

وأشارت نيفين جامع إلى أن النسبة المتعثرة فى المشروعات المتوسطة بسبب عوامل التسويق تبلغ 4%، موضحة أن الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو 16733 للاستفسار عن كل ما يخص المشروعات لدى الجهاز.