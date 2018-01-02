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فيديو.. آمال فريد حبيبة عبد الحليم حافظ فى حوار مع سائق تاكسى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:59 ص
فيديو.. آمال فريد حبيبة عبد الحليم حافظ فى حوار مع سائق تاكسى الفنانة آمال فريد


كتب إسلام جمال
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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو للفنانة المعتزلة آمال فريد، حيث ظهرت خلاله فى حديث مع سائق تاكسى، أثناء توصيلها إلى منزلها بحى الزمالك.

 

الفيديو، أظهر أن آمال فريد، على الرغم من التقدم فى عمرها، إلا أن وجهها ما زال يحتفظ بملامحها البريئة التى عرفها الجمهور من خلالها فى فترة الستينيات، كما أنها تتمتع بروح جميلة ومحبة للحياة، على عكس ما أشيع عن عزلتها ومعاناتها النفسية.

 

حديث آمال فريد مع سائق التاكسى، بدا منه أنها رغم احتفاظ ذاكرتها بالأحداث والمعلومات القديمة، إلا أنها بدأ عليها علامات الإصابة بمرض "ألزهايمر"، وتجلى هذا الأمر، فى سؤالها للسائق عدة مرات عن مكان سكنه.

 

كما كشف الفيديو، عن إصابة الفنانة القديرة بمرض الخشونة فى العظام، حيث عبرت عن أن الجو البارد يزيد من آلام هذه الخشونة.

 

ولدت آمال فريد بحى العباسية، أحد أشهر وأعرق أحياء القاهرة، وحصلت على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأت حياتها الفنية عام 1954، بفيلم موعد مع السعادة، مع الفنانة فاتن حمامة، بعد أن اكتشفها المخرج رمسيس نجيب، وقد رآها عن طريق مسابقة فى مجلة الجيل.

 

انطلق مشوار آمال فريد، بعد ذلك فى السينما، لتقوم بالبطولة أمام عبد الحليم حافظ فى فيلم ليالى الحب، وكان عمرها آنذاك 17 عاماً.

 

اعتزلت آمال فريد الفن فى أواخر الستينيات بعد أن تزوجت من مهندس مصرى، كان يقيم فى موسكو، فعاشت معه هناك، ثم عادت وشاركت فى فيلمين فقط، وقررت بعدها الاعتزال نهائياً.


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عزة

حقارة

منتهى الحقارة بصراحة انه يصورها من غير ماتأذن له 

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

لأ

الفيديو دة اتصور من غير علمها وهذا يأكد علي اخلاق معظم الشعب المصري وصلت لأية وكل دة بسبب المال دون شعور بمشاعر الاخر...نفسي قوي تعرف لتقاضيه

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