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والعزاء يوم الخميس..

عمر إبراهيم نافع:تشييع جثمان والدى غداً من الأهرام وصلاة الجنازة بعمر مكرم

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:31 م
عمر إبراهيم نافع:تشييع جثمان والدى غداً من الأهرام وصلاة الجنازة بعمر مكرم الراحل إبراهيم نافع أثناء مرضه


كتب أيمن رمضان
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قال عمر إبراهيم نافع، نجل الراحل إبراهيم نافع، إن تشييع جثمان الراحل سينطلق من مؤسسة الأهرام إلى مسجد عمر مكرم غداً الأربعاء من أجل صلاة الظهر ومن ثم الجنازة عليه ومن ثم الانتقال به إلى مدافن العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وتابع:" الراحل كان يعتبر الأهرام أسرته وبيته وسنخرج من هناك إلى مسجد عمر مكرم لصلاة الظهر ومن ثم ننتقل الى مدافن الأسرة بـ6 أكتوبر، والعزاء يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم".

وأضاف عمر، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "cbc"، أن السنوات السبع الماضية كانت قاسية على الأسرة وعلى الراحل الذى كان متفائلا بشكل مستمر وعلى يقين من ظهور حقيقة الاتهامات التى رمى بها، وتابع:" لم يكن لديه شك أن الحقيقة ستظهر ولكن عندما طال الأمر وفى آخر أيامه كان فاقدا الأمل ويمكن ده اللى أثر عليه".

 

 


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ابراهيم نافع

عمر مكرم

الاهرام

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