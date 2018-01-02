"عمال مصر" يستعرض اليوم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية

"عمال مصر" يستعرض اليوم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العماليةالثلاثاء، 02 يناير 2018 04:00 ص
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية الذى صدر مؤخرًا، لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم فى مشروع اللائحة قبل عرضها على مجلس الدولة.
وسيأتى الاجتماع برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة.
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