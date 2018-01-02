عطل مؤقت بأجهزة كمبيوتر مكاتب الهجرة بمطارات أمريكية





واشنطن (رويترز)

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة فى عدة مطارات تعطلت لنحو ساعتين، يوم الاثنين، مما تسبب فى طوابير طويلة من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة بعد عطلات نهاية العام.

وقالت الإدارة فى بيان إن تعطل الشبكة بدأ فى حوالى الساعة 0030 بتوقيت جرينتش وتم حله فى حوالى الساعة 0230 بتوقيت جرينتش.

وأضافت أن جميع المطارات عادت للعمل بعد فترات انتظار للمسافرين كانت أطول من المعتاد، وقالت الإدارة "لا يوجد فى الوقت الحالى ما يشير إلى أن تعطل الخدمة كان نتيجة عمل تخريبي"، ولم تذكر تفسيرا لتعطل الخدمة وقالت إنه جرى التعامل مع المسافرين من خلال إجراءات بديلة.

ونشر مسافرون قادمون إلى الولايات المتحدة صورا على وسائل التواصل الاجتماعى لطوابير طويلة فى مطار جون كنيدى الدولى فى نيويورك ومطار هارتفسيلد جاكسون أتلانتا الدولي.

وقالت مطارات أخرى إنها تأثرت أيضا منها مطار دنفر الدولي. كان عطل مماثل قد أصاب أجهزة الكمبيوتر قبل نحو عام.