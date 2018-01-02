video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 04:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طهران تعترف: أعمار 90% من المعتقلين بالسجون أقل من 25 عاما

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:22 م
طهران تعترف: أعمار 90% من المعتقلين بالسجون أقل من 25 عاما الاحتجاجات فى إيران ضد النظام


كتب محمود محيى
إضافة تعليق

هدد العميد حسين ذو الفقارى، نائب وزير الداخلية الإيرانى المتظاهرين المعارضين للنظام الحاكم بمزيد من الإجراءات القاسية والصارمة، معترفا بأن أكثر من 90% من المعتقلين هم من الشباب ومعدل أعمارهم أقل من 25 عاما.

 

ونقلت وكالة أنباء "ايلنا" الحكومية هذا الخبر، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية والقضائية قد أعلنت إحصائية حول المعتقلين فى أعقاب الاحتجاجات الأخيرة حتى يوم الأحد الماضى بأنها تبلغ أكثر من 400 شخص.

 

وحسب التقارير الأولية فقد بلغ عدد المعتقلين حتى يوم الأحد 1000 شخص، ويأتى ذلك مع إقدام قوات الحرس الثورى المتنكرين بالزى المدنى التابعين للنظام على اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين والشباب فى مدينة مشهد، وسبق ذلك اعتقال أعداد من المواطنين فى مدينتى قزوين وقائم شهر.

 

فيما قامت عناصر تابعة للمخابرات الإيرانية، وفق بيان لأمانة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية، باعتقال شقيقين شابين بعد مداهمة منزلهما الواقع فى قرية "كنجديان" التابعة لمدينة كُلبايكان بمحافظة أصفهان وسط إيران.

 

وخلال عملية اعتقال الشابين انهالت قوات النظام على أمهما بالضرب، وشارك فى عملية الاعتقال 4 من عناصر قوات القمع، كما أقدمت قوات الحرس الثورى على اعتقال شابة فى اليوم نفسه أثناء مظاهرة المواطنين فى مدينة تبريز.

 

وتشهد إيران "ثورة جياع" عارمة، فهناك 40 مليون إيرانى يعيشون تحت خط الفقر، وما زاد الطين بلة إنفاق النظام مليارات الدولارات على الحروب الدائرة بالوكالة فى سوريا والعراق واليمن، وتحميل المواطن الإيرانى فاتورة تلك الحروب، وارتفاع أسعار الوقود 50%، وخروج 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدى، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة لـ12.4% بما يعادل 3.2 مليون عاطل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية إسرائيل: "ثورة الفقراء" فى إيران تهدد نظام خامنئى بالسقوط

المعارضة الإيرانية: أكبر سجون طهران أمتلأ بالمعتقلين وعدد القتلى يتزايد

فيديو.. الإيرانيون يردون على عنف قوات الأمن فى "رشت" بالقنابل اليدوية

المعارضة الإيرانية: 30 قتيلا سقطوا حتى الآن بـ"ثورة الفقراء" ضد النظام

ثورة الجياع تهدد نظام الملالى.. قطاعات اقتصادية كبرى فى إيران تتهاوى وبورصة طهران تواصل الهبوط.. محلات الصرافة تغلق أبوابها بعد انهيار العملة.. المتظاهرون يحرقون البنوك.. ونظام خامنئى مهددا شعبه: ستدفعون الثمن

فيديو.. ميدان انقلاب وسط طهران يكتظ بالمتظاهرين بهتافات "الموت للديكتاتور"

قوات "الباسيج" تعتدى على الفتيات والنساء الإيرانيات لقمع الثورة (فيديو)

فيديو.. الإيرانيون يتصدون لقوات الحرس الثورى بالحجارة وسط عمليات كر وفر

فيديو.. النظام الإيرانى يرسل دبابات لمدينة "شيراز" لقمع المتظاهرين

"ثورة الجياع" بإيران تصل لحرق البنوك.. والنظام يهدد بمزيد من العنف (صور)

بسبب الاحتجاجات.. بورصة طهران تواصل الهبوط ومحلات الصرافة تغلق أبوابها

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

ايران

اخبار ايران

النظام الايرانى

ثورة لافقراء

ثورة ايران

المعارضة الايرانية



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: يوجد توجه سياسى لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت فى 2018

المصرية للاتصالات: يوجد توجه سياسى لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت فى 2018

التعليم: عدم تناول أى قضايا سياسية فى أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

التعليم: عدم تناول أى قضايا سياسية فى أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين

صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين

"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"

"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"

البدرى: رباعية النصر تقرب الأهلى من الصدارة وأحمد حمدى لاعب واعد

البدرى: رباعية النصر تقرب الأهلى من الصدارة وأحمد حمدى لاعب واعد

أسباب جعلت الاكتئاب وانفصام الشخصية أمراض عام 2017

أسباب جعلت الاكتئاب وانفصام الشخصية أمراض عام 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة