طلب إحاطة لوزير الاستثمار بسبب رسائل " انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب"





كتب محمود العمرى

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة الى وزير الاتصالات ووزيرة الاستثمار بشأن انتشار عمليات النصب بشكل كبير عبر رسائل الموبايل، حيث أن الكثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية دون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل.

وأضافت فى بيان اليوم الثلاثاء: " رصدنا بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء و المواطنين مثل :"انزل البلد عشان لقينا مقبرة فيها تماثيل دهب وحجارة شوف حد يصرفها، عثرت علي عملات ذهبية... كلمنى عشان نبيعها، النصب عبر شحن أرصدة وهمية للمحمول، النصب لسرقة رصيد الضحية أو سحب رصيد من البنك أو العمل على خطف مواطنين عن طريق إرسالهم لمناطق نائية وغيرها من الطرق.

وأوضحت مايسة عطوة: " زادت فى الآونة الأخيرة هذه الرسائل والتى بدأت تصل عن طريق تطبيقات المحادثات مثل “واتس آب” أو عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وهذه الرسائل هدفها خدعة المواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة فى أيدى هؤلاء النصابين، وتساءلت مايسة عطوة، أين جهاز حماية المستهلك من ذلك، وأين الرقابة من خلال شركات المحمول ،وكيف تسمح بمثل هذه الرسائل والتى تسببت فى النصب على المواطنين ،وأين حماية الخصوصية، وحماية امن المواطن الذي كفله الدستور".

واختتمت النائبة بيانها قائلة :" وصل الحال إلى أن يتم إرسال رسائل تهديد إلى المواطنين لابتزازهم، بل هناك حالات خطف تعرض لها بعض المواطنين نتاج مثل هذه الرسائل.