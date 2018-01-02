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طالب يختطف طفلا بأسيوط ويقتله بعد مساومة أسرته على ربع مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:33 م
طالب يختطف طفلا بأسيوط ويقتله بعد مساومة أسرته على ربع مليون جنيه المتهم


كتب محمود عبد الراضى
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اختطف طالب فى أسيوط طفل وساوم أسرته على ربع مليون جنيه لإعادته، ثم قتل الطفل ودفنه بمكان نائى، فتم القبض عليه.

تلقى مركز شرطة أسيوط، بلاغاً من مزارع باختطاف مجهول نجل شقيقه "3 سنوات" أثناء لهوه أمام منزل خاله، وأفاد بتلقيه اتصالا هاتفيا طالبه بـ250 ألف جنيه مقابل إعادة الطفل .

وشكل اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فريق بحث قاده اللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "طالب" 18 سنة، يعمل بمحافظة الإسكندرية، ويتردد على محل إقامته بمنقباد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الحصول على مبلغ الفدية وقتله الطفل المختطف وبإرشاده، فتم التوصل إلى مكان إخفاء الجثة، حيث تبين وجود جرح ذبحى بالرقبة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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