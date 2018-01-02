ضبط 8700 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالخانكة

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية بمدينة الخانكة من ضبط مجزر للدواجن منتهيه الصلاحية بقرية العكرشة يقوم بإعادة تدويرها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا من طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، بقيام مسئولي الطب البيطري والتموين بالوحده المحلية، بضبط مجزر للدواجن المنتهية الصلاحية يقوم باستيراد الدجاج من دولة أوكرانيا ويتم إعادة تدويره من دجاج مستورد إلى دجاج محلى لعمل الأوراك والصدور والبانيه، حيث تم ضبط 8700 كيلو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة لإصدار قرار بإعدام جميع الكمية المضبوطة والإرسال للمدفن الصحى بأبوزعبل.