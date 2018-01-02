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الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:37 م
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ضبط 24 قضية تموينية وتنفيذ 641 حكما قضائيا فى حملة أمنية بأسوان

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:55 م
ضبط 24 قضية تموينية وتنفيذ 641 حكما قضائيا فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - ارشيفية


أسوان ندى سليم
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تمكنت مديرية أمن اسوان، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ 641 حكما قضائيا بينهم 179 حكم حبس جزئى، و39 حكم مستأنف، و339 حكم غرامات، 81 حكم مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية، حيث تم تحرير 8 محاضر لأصحاب منافذ تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 5 قضايا لأصحاب مطاعم لعدم حملهم شهادة صحية، وضبط 3 مخالفات بالمخابز البلدية، وضبط 3 قضايا بيع بأكثر من السعر الرسمي.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 236 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 95 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها 141 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة .

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 614 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير 112 مخالفة تجاوز السرعة، وتحرير 200 مخالفة غرامات ونش، وسحب التراخيص فى 67 حالة عدم قبول التصالح.

 


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