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ضبط عاطل وساقطة يمارسان الرذيلة مقابل أجر مادى بالغردقة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:24 م
ضبط عاطل وساقطة يمارسان الرذيلة مقابل أجر مادى بالغردقة حبس - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وساقطة، خلال ممارستهما الدعارة بالغردقة، مقابل أجر مادى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
 
كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو "عوض. ع"  عاطل، بممارسة أعمال الدعارة السرية مع الساقطات راغبى المتعة الجنسية المحرمة بمقابل أجر مادى وبدون تمييز.
 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال ممارسة الدعارة مع  المدعوة " أمانى. ش"  الأقصر وذلك مقابل أجر مادى وقدره 400 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة،  تحرر عن الواقعة المحضر رقم 10850 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.
 
كما تمكنت مباحث الآداب من فحص 80 شقة مفروشة، وتم ضبط عدد 3 عدم إخطار عن مفروش وفحص 11 فندقا شعبيا بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى بالبحر الأحمر، ويتمثل الفحص فى حصر بيانات المقيمين بالشقق تمهيدا للكشف الجنائى والسياسى فضلا عن الفحص الوقتى لأى اشتباهات.

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