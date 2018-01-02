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ضبط خفير نظامى بحوزته 15 قطعة سلاح بدون ترخيص فى المنيا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:57 م
ضبط خفير نظامى بحوزته 15 قطعة سلاح بدون ترخيص فى المنيا سلاح - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط خفير نظامى وبحوزته 15 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد ضبط خفير نظامى من إحدى قرى مركز المنيا وبحوزته عدد 9 طبنجة حلوان و6 فرد روسى و1000 طلقة روسى ومبلغ مالى، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
 
 

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