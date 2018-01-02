video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزير المالية السعودى يحضر اجتماع مجلس الوزراء بعد الإفراج عنه

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:54 م
صور.. وزير المالية السعودى يحضر اجتماع مجلس الوزراء بعد الإفراج عنه وزير المالية السعودى إبراهيم العساف


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

عاد وزير المالية السعودى، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، لممارسة عمله فى مجلس الوزراء بعد ثبوت براءته من التهم التى وجهت له، ومغادرته فندق ريتز كارلتون، مؤخراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، أظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته اليوم الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى حضور الوزير العساف، لجلسات المجلس ومعاودته لأداء عمله مجدداً ليثبت تريث القيادة الرشيدة وعدم تسرعها فى اتخاذ قراراتها، وعدالتها وتطبيقها للأنظمة، وعدم إدانتها لأى مسئول قبل انتهاء التحقيقات، حيث لم يصدر قرار بإعفاء الوزير العساف، من منصبه عقب تلقى البلاغات وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعى، ليجلس مجددًا إلى جوار خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده فى مجلس الوزراء.

وزير المالية السعودى إبراهيم العساف يعود لمنصبه
وزير المالية السعودى إبراهيم العساف يعود لمنصبه

 

وزير المالية السعودى عقب الإفراج عنه
وزير المالية السعودى عقب الإفراج عنه

 

اجتماع مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين
اجتماع مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية السعودى: الخبراء يتوقعون استقرار أسعار النفط أو ارتفاعها قليلا

نائب وزير المالية السعودى يزور موريتانيا لتوقيع اتفاقيات فى الطاقة والماء

وزارة المالية السعودية: إعادة بدلات موظفى الحكومة ستتكلف 5-6 مليارات ريال

بى بى سى داخل ريتز كارلتون بعد احتجاز مسئولين سعوديين فى قضايا فساد "صور"

اخبار عربية

وزير المالية السعودى

العاهل السعودى

مجلس الوزراء السعودى

اخبار العرب

اخبار السعودية

ابراهيم العساف



لا تفوتك
الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الأهلى يعلن رسميا انتقال عماد متعب للتعاون السعودى لمدة 6 شهور

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

الوطنية للانتخابات: سقف الدعاية بانتخابات الرئاسة 20 مليون بالجولة الأولى

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

هل من الممكن أن يتسبب "الشخير" فى موتك؟

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

البنك المركزى: سددنا 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية فى 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة