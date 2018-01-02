صور.. وزير المالية السعودى يحضر اجتماع مجلس الوزراء بعد الإفراج عنه





وكالات الأنباء

عاد وزير المالية السعودى، عضو مجلس الوزراء، إبراهيم العساف، لممارسة عمله فى مجلس الوزراء بعد ثبوت براءته من التهم التى وجهت له، ومغادرته فندق ريتز كارلتون، مؤخراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، أظهرت الصور الملتقطة لمجلس الوزراء، فى جلسته اليوم الثلاثاء، حضور الوزير العساف، الجلسة التى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى حضور الوزير العساف، لجلسات المجلس ومعاودته لأداء عمله مجدداً ليثبت تريث القيادة الرشيدة وعدم تسرعها فى اتخاذ قراراتها، وعدالتها وتطبيقها للأنظمة، وعدم إدانتها لأى مسئول قبل انتهاء التحقيقات، حيث لم يصدر قرار بإعفاء الوزير العساف، من منصبه عقب تلقى البلاغات وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته حتى عاد لممارسة عمله بشكل طبيعى، ليجلس مجددًا إلى جوار خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده فى مجلس الوزراء.



وزير المالية السعودى إبراهيم العساف يعود لمنصبه



وزير المالية السعودى عقب الإفراج عنه