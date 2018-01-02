صور.. وزير الزراعة يكرم 82 مزارعا بـ8 محافظات لإنتاجهم العالى من القطن





كتب عز النوبى

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، احتفالية لتكريم مزارعى محصول القطن المتميزين على مستوى الجمهورية، الذين حققوا إنتاجية عالية من المحصول فى الموسم الحالى.

وسلم الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، شهادات التميز والمكافآت التشجيعية للمزارعين المتميزين، الذين بلغ عددهم 82 مزارعا من 8 محافظات هى: الشرقية، الغربية، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بنى سويف.

وقرر وزير الزراعة الاستجابة للمزارعين الذين لم ينتهوا من عمليات التوريد، وإعلان استمرار صرف علاوة الإكثار حتى نهاية الموسم، تشجيعا لهم، والمساهمة فى دعمهم وتحفيزهم للنهوض بمحصول القطن.

وأشار البنا، إلى أن تلك الاحتفالية تأتى ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمحصول القطن، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميا، باعتباره واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تشجيع مزارعى القطن على مستوى محافظات الجمهورية على زراعة المحصول.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم توقيع أول عقد للزراعة التعاقدية لمحصول القطن بمحافظة المنيا، لضمان حقوق المزارعين، وخاصة بمحافظات الصعيد، لافتا إلى أنه تم الاستعداد للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتى تكفى لزراعة 350 ألف فدان مستهدفة فى الموسم الجديد، حسب الخريطة النصفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتى الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لمزارعى ومصنعى القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.

وقال البنا، إن مركز البحوث الزراعية ممثلا عن معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا فى استنباط أصناف جديدة من القطن يعطى إنتاجية عالية، مما يساهم فى زيادة دخل المزارعين، كذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، مما يساهم فى إعطاء القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة الغزل.

ووجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الشكر لمزارعى القطن المتميزين نظرا لحرصهم على تطوير إنتاجيتهم وزيادتها، بما يساهم فى تحقيق التنمية وعودة الذهب الأبيض لسابق عهده.



