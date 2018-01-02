صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة مرورية بمدينة بنها

القليوبية - نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات غير المرخصة والدراجات النارية بمدينة بنها.

ومن جانبه، شدد مدير أمن القليوبية على تكثيف الحملات الأمنية على الطرق بكل مدن المحافظة، لضبط المخالفين والسيارات التى تسير بدون رخص تسيير، وكذلك الدراجات النارية.

وأوضح "خيرت"، ضبط العديد من المخالفات المرورية، وتم تحرير بها المحاضر اللازمة، مضيفاً أنه بصدد حملات يومية لإعادة الانضباط للشارع القليوبى، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.