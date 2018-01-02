صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة مرورية بمدينة بنها

صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة مرورية بمدينة بنهاالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:32 ص
جانب من الحملة
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة لضبط السيارات غير المرخصة والدراجات النارية بمدينة بنها.
ومن جانبه، شدد مدير أمن القليوبية على تكثيف الحملات الأمنية على الطرق بكل مدن المحافظة، لضبط المخالفين والسيارات التى تسير بدون رخص تسيير، وكذلك الدراجات النارية.
وأوضح "خيرت"، ضبط العديد من المخالفات المرورية، وتم تحرير بها المحاضر اللازمة، مضيفاً أنه بصدد حملات يومية لإعادة الانضباط للشارع القليوبى، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
مدير أمن القليوبية
جانب من الحملة
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة