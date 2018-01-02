صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال كوبرى كفر شكر

وأوضح عشماوى، أن هذه الكبارى ستضع حلا جذريا للمشكلات المرورية على الطريق وخاصة أمام التجمعات السكنية، مؤكدًا على أن تسليم الكوبرى للشركة المنفذة، جاء بعد انتهاء الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل وزارة الرى، والتى وافقت على زرع الخوازيق الخرسانية بالمجرى المائى طبقا للاشتراطات الفنية اللازمة،وكذلك وزارة التخطيط التى اعتمدت زيادة الاعتماد المالى اللازم لإنهاء مشروع الكوبرى فى أقرب وقت.

يذكر أن عشماوى قد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كفر شكر العلوى، يرافقه اللواءعادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى.

محافظ القليوبية أثناء تفقد الكوبرى العلوى لكفر شكر