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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:42 م
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صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال كوبرى كفر شكر

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:24 م
صور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال كوبرى كفر شكر محافظ القليوبية يتفقد أعمال كوبرى كفر شكر


القليوبية حسن عفيفي
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تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أعمال الإنشاءات لكوبرى كفر شكر العلوى على طريق ( بنها-المنصورة)، والذى تبلغ تكلفته 140 مليون جنيه، بهدف الحد من الحوادث، وربطه بالطريق الحر لتسهيل الحركة المرورية.

 

وأوضح عشماوى، أن هذه الكبارى ستضع حلا جذريا للمشكلات المرورية على الطريق وخاصة أمام التجمعات السكنية، مؤكدًا على أن تسليم الكوبرى للشركة المنفذة، جاء بعد انتهاء الإجراءات والتراخيص والموافقات من قبل وزارة الرى، والتى وافقت على زرع الخوازيق الخرسانية بالمجرى المائى طبقا للاشتراطات الفنية اللازمة،وكذلك وزارة التخطيط التى اعتمدت زيادة الاعتماد المالى اللازم لإنهاء مشروع الكوبرى فى أقرب وقت.

 

يذكر أن عشماوى قد تم وضع حجر الأساس لكوبرى كفر شكر العلوى، يرافقه اللواءعادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى.

 

 محافظ القليوبية اثناء تفقد الكوبري العلوى لكفر شكر

محافظ القليوبية أثناء تفقد الكوبرى العلوى لكفر شكر

عشماوي اثناء المرور علي تنفيذ كوبري كفر شكر العلوى
عشماوى أثناء المرور على تنفيذ كوبرى كفر شكر العلوى

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