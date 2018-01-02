صور.. مأساة طفل يعيش بمرض "دوشين" النادر ويحتاج للسفر لأمريكا للعلاج

الغربيه - محمد طارق

سيطرت حالة من الحزن وقلة الحيلة على أسرة فقيرة، بعد علمهم بمرض طفلهم البالغ من العمر 4 سنوات من مدينة زفتى بمحافظة الغربية، مصاب بمرض نادر يسمى "دوشين"، يسبب ضمورا فى العضلات، ويحتاج للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بتكلفة 500 ألف دولار.



الطفل ووالده

وقال "توفيق إبراهيم" والد الطفل "محمد" إنهم علموا بمرض نجلهم عن طريق الصدفة عندما ذهبوا إلى أحد الأطباء بسبب شكوى فقدان الطفل الشهية، فطلب منهم تحاليل أنزيمات الكبد لأن الدكتور المعالج كان يشك فى إصابته "بفيرس A" بالرغم من عدم وجود أعراضه.



والد الطفل يروي الحاله لليوم السابع

وأضاف والد الطفل، ذهبنا لعمل التحاليل اللازمة، وظهرت نتيجة التحليل عاليه " s b 300"، وهى نسبة كبيرة، وتحاليل فيروسات الكبد كانت جيدة، ولكن الإنزيمات لم ترجع لمعدلها الطبيعى، فذهبنا بالطفل إلى معهد الكبد بشبين الكوم، وطلبوا تحاليل c r لأنها ليست حالة كبد، وتم إجراء التحاليل فتبين أن النسبة عالية، وأكد عدد من الأطباء أن حالة محمد هى ضمور فى العضلات "دوشين".



التقرير الطبي

وأكد إنهم أبلغوه، أن مرض نجلهم نادر، ويتم علاجه بأحد أنواع "الكورتيزون" بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تتفاقم الحالة ولن يستطيع السير على قدميه بسبب ضمور العضلات، وسيكون جليسا على كرسى متحرك مدى الحياة .



تحليل الطفل

وأضاف والد محمد، أنه يشعر بقلة الحيلة اتجاه مرض ابنه، الذى لم يستطع فعل اى شىء له، بسبب ظروفهم المادية وأن الله رزقه بثلاث أبناء، ولا يملك من الدنيا سوى قوت يومه .



تحليل للطفل

وناشدت أسرة الطفل ووزير الصحة، ورجال الأعمال، بتبنى حالة هذا الطفل، الذى يعانى من مرض نادر شديد الخطورة وإنقاذ حالته .

للتواصل مع الحالة 01015909075