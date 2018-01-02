صور.. عواصم العالم تنتفض لدعم ثورة الفقراء فى إيران

صور.. عواصم العالم تنتفض لدعم ثورة الفقراء فى إيرانالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:37 م
احتجاجات لدعم ثورة الفقراء فى إيران
كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
إضافة تعليق
انطلقت العديد من المظاهرات فى عدة عواصم حول العالم لدعم الاحتجاجات المعارضة المستمرة لليوم السادس على التوالى فى المدن الإيرانية، احتجاجا على سياسة النظام الخارجية، والتدهور الاقتصادى والغلاء المعيشى.
وخرجت احتجاجات حاشدة فى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والقدس المحتلة لدعم ثورة الفقراء فى إيران، حيث تركزت الاحتجاجات أمام السفارة الإيرانية فى روما، وقرب بوابة براندنبورج فى برلين، وخارج السفارة الايرانية فى غرب العاصمة البريطانية "لندن".
يأتى ذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات إيران إلى 21 شخصا، واعتقال أكثر من 450 محتجا فى العاصمة طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما عزز النظام من الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التى بدأت الأسبوع الماضي.
احتجاجات خارج السفارة الايرانية في روما
احتجاجات ضد حكومة إيران فى إيطاليا
احتجاجات فى برلين لدعم مظاهرات إيران
جانب من احتجاجات برلين
جانب من الاحتجاجات في غرب لندن
جانب من الاحتجاجات فى روما
محتج فى القدس
مظاهرات معارضة ضد روحانى فى إيطاليا
معارضون إيرانيون فى بريطانيا
إضافة تعليق
صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين
"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة