صور.. عواصم العالم تنتفض لدعم ثورة الفقراء فى إيران





كتب محمد سعودى – تصوير وكالات

انطلقت العديد من المظاهرات فى عدة عواصم حول العالم لدعم الاحتجاجات المعارضة المستمرة لليوم السادس على التوالى فى المدن الإيرانية، احتجاجا على سياسة النظام الخارجية، والتدهور الاقتصادى والغلاء المعيشى.

وخرجت احتجاجات حاشدة فى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والقدس المحتلة لدعم ثورة الفقراء فى إيران، حيث تركزت الاحتجاجات أمام السفارة الإيرانية فى روما، وقرب بوابة براندنبورج فى برلين، وخارج السفارة الايرانية فى غرب العاصمة البريطانية "لندن".

يأتى ذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات إيران إلى 21 شخصا، واعتقال أكثر من 450 محتجا فى العاصمة طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما عزز النظام من الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التى بدأت الأسبوع الماضي.



احتجاجات خارج السفارة الايرانية في روما



احتجاجات ضد حكومة إيران فى إيطاليا



احتجاجات فى برلين لدعم مظاهرات إيران



جانب من احتجاجات برلين



جانب من الاحتجاجات في غرب لندن



جانب من الاحتجاجات فى روما



محتج فى القدس



مظاهرات معارضة ضد روحانى فى إيطاليا