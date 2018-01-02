video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عواصم العالم تنتفض لدعم ثورة الفقراء فى إيران

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:37 م
صور.. عواصم العالم تنتفض لدعم ثورة الفقراء فى إيران احتجاجات لدعم ثورة الفقراء فى إيران


كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
إضافة تعليق

انطلقت العديد من المظاهرات فى عدة عواصم حول العالم لدعم الاحتجاجات المعارضة المستمرة لليوم السادس على التوالى فى المدن الإيرانية، احتجاجا على سياسة النظام الخارجية، والتدهور الاقتصادى والغلاء المعيشى.

وخرجت احتجاجات حاشدة فى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والقدس المحتلة لدعم ثورة الفقراء فى إيران، حيث تركزت الاحتجاجات أمام السفارة الإيرانية فى روما، وقرب بوابة براندنبورج فى برلين، وخارج السفارة الايرانية فى غرب العاصمة البريطانية "لندن".

 يأتى ذلك بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات إيران إلى 21 شخصا،  واعتقال أكثر من 450 محتجا فى العاصمة طهران خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما عزز النظام من الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التى بدأت الأسبوع الماضي.

احتجاجات خارج السفارة الايرانية في روما
احتجاجات خارج السفارة الايرانية في روما

 

احتجاجات ضد حكومة إيران فى إيطاليا
احتجاجات ضد حكومة إيران فى إيطاليا

 

احتجاجات فى برلين لدعم مظاهرات إيران
احتجاجات فى برلين لدعم مظاهرات إيران

 

جانب من احتجاجات برلين
جانب من احتجاجات برلين

 

جانب من الاحتجاجات في غرب لندن
جانب من الاحتجاجات في غرب لندن

 

جانب من الاحتجاجات فى روما
جانب من الاحتجاجات فى روما

 

محتج فى القدس
محتج فى القدس

 

مظاهرات معارضة ضد روحانى فى إيطاليا
مظاهرات معارضة ضد روحانى فى إيطاليا

 

معارضون إيرانيون فى بريطانيا
معارضون إيرانيون فى بريطانيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تنجح ثورة فقراء إيران فى القضاء على الإرهاب؟.. سعد الجمال: نجاحها يقوض دور طهران المؤجج للصراعات بالمنطقة.. كمال عامر: الأوضاع تتطور سريعا.. مصطفى بكرى: تركيا وقطر يخشونها.. وطارق فهمى: قد تؤدى لتغيير النظام

"س & ج" كل ما تريد معرفته عن "انتفاضة الفقراء" فى إيران.. أسبابها ومتى بدأت؟.. أين تتركز الاحتجاجات وما هى أبرز الشعارات؟.. ما هو موقف المرشد والرئيس؟.. كيف رد النظام على المحتجين؟.. وكيف تابعت واشنطن الأزمة؟

نجل شاه إيران على خط تشجيع المظاهرات: شعبنا سيتذكر صمت أصدقائه

إصلاحيو إيران: ندين العنف وخداع واشنطن بإعلان تأييدها التظاهرات

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

احتجاجات ايران

انتفاضة إيران

العالم اليوم



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: يوجد توجه سياسى لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت فى 2018

المصرية للاتصالات: يوجد توجه سياسى لرفع الحد الأدنى لسرعات الإنترنت فى 2018

التعليم: عدم تناول أى قضايا سياسية فى أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

التعليم: عدم تناول أى قضايا سياسية فى أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين

صور.. العالم يترقب نقل تمثال رمسيس الثانى للبهو العظيم فى المتحف المصرى الكبير.. احتفالية كبرى لرصد مسيرة تمثال الـ83 طنا إلى المتحف.. والملك يسير 400 متر فى مسار مخصص له.. والتمثال يستعد لاستقبال للزائرين

"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"

"نص الكوباية المليان".. 10 حاجات ممكن تعملها لو دخلنا عصر "حرب الكابلات" بقطع الإنترنت.. اقرأ 200 كتاب سنويًا.. استغل غيابه للعودة للسينما والمسرح والخروج دون "سيلفى"والتواصل الحقيقى بدلاً من اكتئاب "الافتراضى"

البدرى: رباعية النصر تقرب الأهلى من الصدارة وأحمد حمدى لاعب واعد

البدرى: رباعية النصر تقرب الأهلى من الصدارة وأحمد حمدى لاعب واعد

أسباب جعلت الاكتئاب وانفصام الشخصية أمراض عام 2017

أسباب جعلت الاكتئاب وانفصام الشخصية أمراض عام 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة