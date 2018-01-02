صور.. طالب بالفيوم يخترع ساعة كهربائية لمواجهة التحرش





الفيوم – رباب الجالي

اخترع طالب يدعى أحمد محمود محمد بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، ساعة كهربائية مزودة بخاصية لتحديد الموقع وبها خاصية التصوير وذلك لمواجهة ظاهرة التحرش وصعق المتحرش كهربائيا وتصويره وتحديد موقع حدوث الواقعة، وتقدم الطالب باختراعه لمسابقة أيسف للعلوم والهندسة، وشارك فى التصفيات النهائية على مستوى محافظة الفيوم، وفاز بالتأهل للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية تمهيدا للسفر لأمريكا فى حالة فوزه.

وقال الطالب إنه فى الآونة الأخيرة زادت ظاهرة التحرش بشكل كبير وخاصة فى المجتمع المصرى مما سبب استياء لأولياء الأمور وقلقهم على ذويهم لذلك، فهم فى احتياج إلى وسيلة للدفاع عن النفس تلازم فتياتهم حتى يستطعن الدفاع عن أنفسهن فى حالة تعرضهن لحالة تحرش أو معاكسة أو سرقة ومن أهم الوسائل المنتشرة الصواعق الكهربائية.

وأكد الطالب أنه لم تقتصر المشكلات التى تحتاج لصاعق كهربائى على مشكلة التحرش فقط ولكن أيضا السرقة والمعاكسات والتواجد فى الأماكن النائية والمهجورة والمخاوف من التعرض للبلطجة والسرقة، ولكن تكمن مشكلة الصاعق فى ارتفاع سعره ويحتاج إلى وقت حتى يقوم الشخص بإخراجه من حقيبته كما أنه يؤثر على الصحة العامة لذلك كان لابد من اختراع الساعة الكهربائية لسهولة حملها بالإضافة الى أنها تنتج شرارة كهربائية 50 فولت لا تؤثر على صحة الإنسان وبطاريتها تدوم شهرين إلى 3 شهور وتشحن مرة أخرى.

ولفت أحمد محمود أن الساعة هى ساعة يد كهربائية يوجد بداخلها دائرة إليكترونية تقوم بتوليد شرارة كهربائية من بطارية 12 فولت لتصل 150 فولت تستخدم للدفاع عن النفس ومكوناتها عبارة عن محول طاقة كهربائية من 12 الى 150 فولت وساعة يد وبطارية من 3 الى 12 فولت ومفتاح حساس وأسلاك من النحاس.



























