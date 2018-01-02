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صور .. توقف أعمال الصيد ببوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:32 م
صور .. توقف أعمال الصيد ببوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية دخول البارجة نسيم لميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن العميد يسرى الدسوقى، مدير ميناء البرلس بكفر الشيخ، توقفت حركة الملاحة البحرية بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وأكد الدسوقى دخول البارج العملاق "نسيم" بواسطة القاطرتين "بوميل"و "بالو" إلى ميناء البرلس قادماً من أمام شركة الكهرباء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وسيتم مغادرة السفينة، بعد تحسن حالة الطقس، كما رست 450 مركبة صيد بالميناء.

 

العميد يسرى الدسوقى يراقب بميناء البرلس
العميد يسرى الدسوقى يراقب ميناء البرلس

 

دخول البارج نسيم لميناء البرلس
دخول البارج نسيم لميناء البرلس

 

ميناء البرلس
ميناء البرلس

 

متابعة لدخول البارج نسيم
متابعة لدخول البارج نسيم

 


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