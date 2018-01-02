صور.. تعرف على شروط تمويل مشروعات الشباب بالبحيرة

البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

أكد محمد وجيه خالد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة على تقديم كافة أنواع الدعم المادى والمعنوى لشباب المحافظة من أجل تمكينهم من إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر.

مضيفا أن جهاز تنمية المشروعات "الصندوق الاجتماعى سابقا" مول 225 ألف مشروع للشباب بقيمة 2 مليار جنيه لتوفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل منذ إنشاء الجهاز فى بداية التسعينات. وأنه خلال عام 2017 تم تمويل 14 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 215 مليون جنيه لتوفير 20 ألف فرصة عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى إتاحة منح بمبلغ 24 مليون جنيه لتمويل مشروعات التدريب والتنمية المجتمعية .

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إستراتيجية الجهاز تهدف إلى إزالة كافة العوائق امام الشباب وتيسير الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهم من خلال منظومة الشباك الواحد وكذلك تقديم الخدمات التسويقية والتدريبية المؤهلة لتشغيل مشروعاتهم الجديدة.

وأشار وجيه خالد إلى تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية والتى تضم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية الصغيرة بحد أقصى 5 ملايين جنيه.

عن الشروط الواجب توافرها فى المقترضين من الشباب أكد مدير جهاز تنمية المشروعات أن شروط الإقراض تتلخص فى وجوب توفر الأهلية القانونية و حسن السير والسلوك وشهادة المؤهل الدراسى للمقترضين وكذلك التفرغ للمشروع وإدارته وان يكون المقترض متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

لافتا الى أن الموافقة على المشروع يتطلب توفر عدة مستندات منها السجل التجارى وترخيص مزاولة النشاط والبطاقة الضريبية ومستندات ملكية أرض المشروع سواء عقد الإيجار أو غير ذلك بالإضافة إلى توفر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

وأكد مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة عن وجود خطة عمل للتركيز على المشروعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة وذلك للمساهمة فى النهوض بالاقتصاد الوطنى مثل مشروع إنتاج وتصدير الخرشوف بمنطقة سيدى غازى بكفر الدوار ومشروعات تصدير الفراولة بمركز بدر .

وعن المبادرات الجديدة لجهاز دعم المشروعات

أكد وجيه خالد على توقيع عدة بروتوكولات مع محافظة البحيرة ومنظمات المجتمع المدنى والشركات الاستثمارية لتنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل للشباب منها تمويل مشروع النقل الآمن للعمالة الزراعية بالمناطق المستصلحة بمراكز وادى النطرون وبدر وأبو المطامير.

وكذلك توقيع بروتوكول لتنمية المجتمع بقرية ام صابر بمركز بدر التى تضم أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة فى مصر وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة بها.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة البحيرة واحدى أكبر شركات المواد الغذائية من أجل توفير فرص عمل للشباب وتمويل جهاز المشروعات لشراء سيارات توزيع مزودة بثلاجات لحفظ المواد الغذائية مع تقديم برنامج برنامج تدريبى مكثف للشباب فى مجال البيع والتسويق.