صور.."بيت العائلة" ببورسعيد يعزى المطرانية فى شهداء كنيسة مارمينا حلوان

صور.."بيت العائلة" ببورسعيد يعزى المطرانية فى شهداء كنيسة مارمينا حلوانالثلاثاء، 02 يناير 2018 04:37 م
"بيت العائلة" ببورسعيد يعزى فى شهداء كنيسة مارمينا حلوان
بورسعيد - محمد عزام
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قدم وفد من بيت العائلة المصرية فرع بورسعيد برئاسة الشيخ محمد الغرباوى، أمين عام بيت العائلة المصرية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء فى شهداء الحادث الإرهابى الآثم بكنيسة مارمينا بحلوان.
وتقدم الوفد يضم صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، محمد زرمبه، مدير التعليم النوعى بمنطقة بورسعيد الأزهرية، حسن عبد الدايم، بالتعازى إلى القمص بولا سعد، وكيل مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس نائبا عن نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها.
وأكد أمين عام بيت العائلة ببورسعيد، أن الجميع يد واحدة ضد الإرهاب، مندداً بهذا الحادث الارهابى الغاشم الذى طال الأبرياء، داعيا الله أن يلهم ذوى الضحايا الصبر ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وفد بيت العائلة يقدم التعازى فى ضحايا كنيسة حلوان
بيت العائلة يقدم التعازى
الاوقاف والازهر في ضيافة الكنيسة لتقديم التعازى
وفد بيت العائلة يقدم التعازى
-بيت العائلة ببورسعيد يقدم التعازى في شهداء الكنيسة
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