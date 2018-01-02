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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
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صور.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة فى أغلب دول العالم

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:30 ص
صور.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة فى أغلب دول العالم القمر العملاق يزين العام الجديد


أ ش أ _ تصوير (أ.ف.ب _ رويترز)
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يوجه القمر العملاق التحية لعام 2018 الجديد بإطلاله واضحة فى وقت لاحق، مساء الاثنين، (اليوم الأول من العام) والتى تتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الثانى للعام الهجرى الحالى 1439 حيث سيكون فى أقرب مسافة له للأرض فى نفس توقيت وصول الأرض لأقرب مسافة لها من الشمس ، فيبدو كبير الحجم بنسبة تصل إلى حوالى 14 % وشديد الإضاءة بنسبة تفوق إضاءته المعتادة ب30 %.
 
ووفقا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .. فإنه يمكن رصد القمر العملاق (السوبر قمر) عند الساعة العاشرة و27 دقيقة بتوقيت القاهرة وهو على مسافة 356604 كيلومترات عن الأرض ، أقرب بـ50 ألف كيلومتر من أبعد نقطة على مدار القمر فيما ستشرق شمس غد الثلاثاء مع غروب "القمر العملاق" وهى أقرب للأرض بحوالى 5 ملايين كيلومتر وأكبر حجما بنسبة 3 % عن المعتاد.
 
وبهذا فإن ليلة الثلاثاء ونهارها سيجتمع فيهما القمر العملاق والشمس الأكبر حجماً فى 2018 فى ظاهرة فلكية لن يتكرر بهذا التوافق بين العملاقين إلا فى عام 2026 .
 
السوبر قمر من الامارات
السوبر قمر من الامارات

السوبر مون فى أمريكا
السوبر مون فى أمريكا

السوبر مون فى بريطانيا
السوبر مون فى بريطانيا

السوبر مون فى مالطا
السوبر مون فى مالطا

القمر الضخم فى سماء بريطانيا
القمر الضخم فى سماء بريطانيا

القمر العملاق فى الولايات المتحدة الأمريكية
القمر العملاق فى الولايات المتحدة الأمريكية

القمر العملاق فى ايطاليا
القمر العملاق فى ايطاليا

القمر العملاق من ايطاليا
القمر العملاق من ايطاليا

القمر العملاق يتجلى فى فرنسا
القمر العملاق يتجلى فى فرنسا

القمر العملاق يظهر فى فرنسا
القمر العملاق يظهر فى فرنسا

القمر العملاق ينير سماء مالطا
القمر العملاق ينير سماء مالطا

بريطانيا تشهد القمر العملاق
بريطانيا تشهد القمر العملاق

سوبر مون فى فرنسا
سوبر مون فى فرنسا

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