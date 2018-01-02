صور.. "التضامن" تنقذ سيدة مسنة من برد الشارع وتنقلها إلى دار رعاية المسنين





كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه بناء على البلاغ الوارد من بوابة الشكاوي الحكومية لفريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بتواجد سيدة مسنة بلا مأوى بالقرب من كنيسة مارجرجس بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مراد بالجيزة ، توجه الفريق إلى مكان تواجد السيدة المسنة وتبين أنها تدعى نجيبة محمد السيد فرج وتبلغ من العمر65 عاما من واقع بطاقة الرقم القومي وكانت تعاني من شدة البرد في ضوء الظروف المناخية الحالية، وذكرت أنها متواجدة بالشارع منذ أكثر من أربع سنوات على إثر إزالة العقار الذي كانت تقيم به.

وبعد محاولات عديدة نجح أعضاء الفريق فى إقناعها بالانتقال والإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وتم ايداعها دار عقيلة السماع بحلوان لتوفيرالرعاية الاجتماعية اللازمة له.











