صور.. استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد

صور.. استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديدالثلاثاء، 02 يناير 2018 05:53 م
احتفالات الكريسماس
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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يواصل الروس احتفالاتهم بـ"الكريسماس" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى ثانى أيام العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.
وانتشرت قوات الشرطة الروسية فى أنحاء متفرقة لتأمين الاحتفالات، وأجرت السلطات دوريات أمنية للحيلولة دون وقوع أية عمليات إجرامية خلال احتفالات الكريسماس.
احتفالات الروس
استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد
الشرطة الروسية
الكريسماس فى روسيا
انتشار الشرطة الروسية
جانب من احتفالات الروس
جانب من احتفالات الروس
جانب من الاحتفالات
جانب من الكريسماس فى روسيا
مترو مزين فى روسيا
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