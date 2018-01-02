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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:45 م
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صور.. استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:53 م
صور.. استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد احتفالات الكريسماس


كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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يواصل الروس احتفالاتهم بـ"الكريسماس" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى ثانى أيام العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وانتشرت قوات الشرطة الروسية فى أنحاء متفرقة لتأمين الاحتفالات، وأجرت السلطات دوريات أمنية للحيلولة دون وقوع أية عمليات إجرامية خلال احتفالات الكريسماس.

 

احتفالات الروس
احتفالات الروس

 

استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد
استمرار احتفالات الكريسماس بروسيا فى ثانى أيام العام الجديد

 

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

 

الكريسماس فى روسيا
الكريسماس فى روسيا

 

انتشار الشرطة الروسية
انتشار الشرطة الروسية

 

جانب من احتفالات الروس
جانب من احتفالات الروس

 

جانب من احتفالات الروس
جانب من احتفالات الروس

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من الكريسماس فى روسيا
جانب من الكريسماس فى روسيا

 

مترو مزين فى روسيا
مترو مزين فى روسيا

 


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