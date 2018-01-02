صاحب مشكلة مصرف كيما: مصطفى مدبولى وعد بإنهاء محطة صرف بلانة خلال 6 أشهر

أسوان – صلاح المسن

أكد الشاب علاء مصطفى الذى طرح مشكلة مصرف السيل بمدينة أسوان فى مؤتمر الشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، أن وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بإنهاء مشكلة مصرف السيل نهائيًا تحققت تمامًا وبنسبة 100% وأن عينات المياه التى تم أخذها اليوم نظيفة جدًا.

وأضاف علاء مصطفى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن جهود وزارة الإسكان تعتبر جهود مشكورة لإنجازها تنفيذ مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطتى كيما 1 وكيما 2 وتشغيلهما بنظام المعالجة الثلاثية فى التوقيتات المحددة بل قبل التوقيتات المحددة بـ15 يومًا، ووصف العمل فى مجمله بأنه شىء مبهر.

ولفت علاء مصطفى إلى أنه تم اليوم افتتاح محطات صرف كيما بمدينة أسوان بنظام المعالجة الثلاثية وتم تشغيلها والتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية، ومواصفات وزارة الصحة.

وأضاف أن الرائحة الكريهة التى كانت تنبعث من مصرف السيل "مصرف كيما "عند مدخل مدينة أسوان اختفت، متمنيا أن يتم كذلك إنجاز محطة الصرف الصحى فى بلانة مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان وعد بإنهاء محطة صرف بلانة خلال 6 أشهر بنظام المعالجة الثلاثية وكذلك تنفيذ مشاريع بحوالى 10 مليارات جنيه أيضًا.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان اليوم بجولة ميدانية بأسوان بعد انتهاء العمل بالمحطتين كيما 1 وكيما 2 وتشغيلهما بنظام المعالجة الثلاثية.