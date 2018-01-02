شلل مرورى ببنها إثر انقلاب سيارة أعلى كوبرى كفر الجزار

شلل مرورى ببنها إثر انقلاب سيارة أعلى كوبرى كفر الجزارالثلاثاء، 02 يناير 2018 10:58 م
اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية
القليوبيه نيفين طه
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شهدت مدينة بنها، مساء اليوم، حالة من الشلل المرورى قرابة النصف ساعة فى المنطقة المؤدية إلى طريق كفر الجزار والطريق الزراعى القديم، عقب إنقلاب سيارة أجرة، أعلى كوبرى كفر الجزار ببنها، دون سقوط ضحايا فى الأرواح.
تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة فوق كوبرى كفر الجزار ببنها بالقرب من ميدان الإشارة، انتقل لموقع الحادث اللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع السيارة من موقع الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.
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