شركة تابعة للسويدى تفوز بمناقصة تطوير 1.4 مليون متر بمدينة السادات

شركة تابعة للسويدى تفوز بمناقصة تطوير 1.4 مليون متر بمدينة الساداتالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:46 م
أحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن فوز شركتها التابعة وهى شركة إس دى إم للتطوير والإدارة، المتخصصة فى تطوير وتنمية المناطق الصناعية، بطرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على 1.4 مليوت متر مربع بمدينة السادات للتنمية والتطوير وفق للبرنامج المطروح من الهيئة.
وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها ستعلن عن كافة تفاصيل العقد فور إتمام إجراءات التخصيص، وتوقيع العقد مع هيئة التنمية الصناعية.
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