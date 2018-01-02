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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حصاد دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة خلال 2017

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:26 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حصاد دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة خلال 2017 معهد أمناء الشرطة بطرة - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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خلال عام 217 فصلت دوائر الإرهاب والجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى 27 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على بعض النقاط المهمة فى الدعوى.

 

كم عدد الأحكام التى فصلت فيها دوائر الإرهاب خلال عام 2017؟

ـ فصلت محاكم الجنايات فى 27 دعوى قضائية خلال 2017، بالإضافة للفصل فى العديد من جلسات إعادة المحاكمة للمتهمين الصادر بحقهم أحكام جنائية خلال السنوات السابقة.

 

كم عدد المتهمين فى الـ 27 دعوى التى تم الفصل فيها؟

ـ ضمت الدعاوى التى تم الفصل فبها على 1020 متهما.

 

ما عدد المتهمين الصادر بحقهم أحاكم بالإعدام فى الدعاوى التى تم الفصل فيها؟

ـ حصل 78 متهما على أحكام بالإعدام، ومن أهم الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، الإعدام لـ 28 متهما بقضية اغتيال النائب العام، و8 متهمين بقضية اقتحام قسم حلوان، و13 متهما بقضية أجناد مصر، و20 متهما بقضية مذبحة كرداسة، و7 متهمين بقضية داعش ليبيا.

 

ما عدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالمؤبد؟

ـ حصل 205 متهمين على أحكام بالسجن المؤبد، ومن أهم القضايا التى حكم فيها بالسجن المؤبد، المؤبد لـ 17 متهما بقضية أجناد مصر، المؤبد لـ 80 متهما بمذبحة كرداسة، والمؤبد لـ 15 باغتيال النائب العام، والمؤبد لـ 15 باغتيال النائب العام.

 

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالبراءة؟

ـ حصل 82 متهما على أحكام بالبراءة فى الدعاوى الـ 26 التى تم الفصل فيها.

 

ما هو عدد المتهمين الصادر ضدهم أحكما ما بين السجن المشدد 15 وحتى السجن 3 سنوات؟

ـ حصل 189 متهما على أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، و282 متهما على السجن 10 سنوات، و12 على السجن 7 سنوات، و106 على السجن 5 سنوات، و38 على السجن 3 سنوات، و18 على السجن سنة، و5 متهمين صدر بحقهم انقضاء الدعوى لوفاتهم أثناء نظر محاكمتهم.

 

من أبرز المحكوم عليهم من دوائر الجنايات والإرهاب المنعقدة بطرة؟

ـ حكم الإعدام على الإرهابى يحيى موسى بقضية اغتيال النائب العام، والمؤبد لبديع فى أحداث بنى سويف وغرفة عمليات رابعة، والمؤبد للإرهابى إسلام يكن فى قضية داعش ليبيا، والجبس 3 سنوات للرئيس المعزول محمد مرسى ووجدى غنيم والكتاتنى وعبد الرحمن يوسف القرضاوى ومحمود الخضيرى بإهانة القضاء، والمشدد 7 سنوات لحبيب العادلى بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.


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