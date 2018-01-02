س و ج.. تفاصيل ترميم آخر معبد مصرى من العصر الصاوى





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

لأنه أهم المزارات السياحية التى يقصدها السياح وأهالى محافظة الوادى الجديد فى أغلب شهور السنة وبالاخص فى احتفالات أعياد راس السنة والإجازات كما أنه المعبد الوحيد فى العالم المتبقى من العصر الصاوى فى منطقة الواحات الخارجة بمحافظة الوادى الجديد والذى يعتبر الرمز الرسمى للمحافظة، حيث استغرقت رحلة ترميمه وإنقاذه من الانهيار والتحلل مدة 15 عاما تحت إشراف الدكتور زاهى حواس والذى مكث عدة أيام بموقع المعبد عاكفا على بحث كيفية بدء رحلة الإنقاذ برفقة أساتذة من كبار علماء الآثار المصريين، وشارك فى أعمال الترميم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة المقاولين العرب والتى تم إسناد أعمال الترميم لها .



لوحة جدارية للمعبد

وفى سؤال وجواب نتعرف على أهم التفاصيل عن هذا المعبد يرويها الباحث الأثرى محمد حسن جابر مفتش آثار الخارجة.

لماذا سمى معبد هيبس بهذا الاسم؟

اسم هيبس هو المصطلح اليونانى للكلمة الهيروغليفية القديمة هبت والتى تعنى المحراث وقد سمى المعبد على اسم الواحــة (هبت) نظرا لخصوبة الأرض وارتباطها بالزراعة.

منظر خارجى للمعبد

أين يقع معبد هيبس ؟

يقع معبد هيبس على بعد حوالى 3كم شمال مدينة الخارجة على الجانب الغربى للطريق الصحراوى المؤدى إلى أسيوط، وكان قديما يشغل مكانا مرتفعا عما يحيط به من أراضى حتى يتثنى للزائرين رؤيته وزيارته كمكان مقدس ومركز لعبادة الآلهة.

ما أهمية معبد هيبس تاريخيا ؟

ترجع أهمية المعبد كونه المعبد الوحيد الباقى من العصر الصاوى الفارسى فى التاريخ المصرى فى الفترة من 660 الى 330 ق .م وهو من أهم وأشهر المعابد الموجودة فى الصحراء الغربية وكذلك هو أقدم وأكبر مبانى الواحة الخارجة وكذلك فإنه يمثل العصور المصرية القديمة فهو يضم عدة عصور ابتداء من العصر الفرعونى فترة العصر الفارسى والأسرة الصاوية ثم العصر البطلمى وانتهاء بالعصر الرومانى (اليونانى) تتمثل فى الإضافات والملحقات التى تمت به.

قدس الاقداس بالمعبد

فى أى العبادات كان يستخدم معبد هيبس ؟

كان معبد هيبس يستخدم لعبــادة ثالوث طيبــة المقدس (آمون وموت وخنسو) الاب آمون وزوجتـه موت وابنهم الطفل خنسو وكذلك كرس لعبادة الثالوث العام أوزيريس وزوجته إيزيس وابنهـم الصقر حورس.

ما مساحة ومحور معبد هيبس ؟

يتجه محور المعبد من الشرق إلى الغرب ويبلغ طوله حوالى42 م بخلاف البوابات وطريق الكباش وعرضه حوالى 19م ومساحته حــوالى 798 م، وجاءت أحجار معبد هيبس من منطقة جبل المقطع.



جانب من معبد هيبس

ما تاريخ إنشاء المعبد؟

يرجع تاريخ المعبد الى العصر الصاوى الفارسى وقد إنشاء المعبد الملك داريوس الأول عام 510 ق.م فى الأسرة 27 على إثر مبنى قديم يرجع إلى عصر الأسرة 26 فى عهد الملك بسماتيك الأول ( واح –ايب – رع ) ( ابرس ) والذى أنشأ المعبد ثم أكمل إنشاءه خلفه الملك أحمس الثانى ( امازيس ). ولكن نقوشه استكملها الملك الفارسى 'دارا الأول' ( داريوس ) ( انتريوشا )حوالى عام 500 ق.م.

ما مكونات معبد هيبس ؟

يماثل المعبد فى تخطيطه تخطيط المعبد المصرى فى الدولة الحديثة ( البوابة – طريق الكباش - الفناء المكشوف، صالة الأعمدة الأولى والثانية – ردهة قدس الأقداس- ثم قدس الأقدس ) وهو التخطيـط الذى استمرت عليه المعابد المصرية التى نشأت فى العصرين البطلمى والرومانى.

ما تاريخ ومراحل ترميم معبد هيبس ؟

بدأ اهتمام الرحالة والدارسين بالمعبد فى النصف الاول من القرن التاسع عشر شأنه فى ذلك بقية الاثار المصرية وكان ذلك عندما هوسكينس فى عام 1832 وتبعه هى قــــام بزيارتــــه كاثروود الاربعينات من هذا القرن قـــام مسيو باريز وهو مرمم فرنسى قام بترميم المعبد وتقويه العناصر القابله للانهيار منه.

تعامد الشمس على قدس الاقداس بالمعبد

ما المدة التى استغرقتها رحلة ترميم وإنقاذ المعبد ؟

بدأ الاهتمام بأعمال إنقاذ وترميم معبد هيبس فى عام 2000 والتى استمرت لمدة 15 عام حيث بدأ المجلس الأعلى للآثار يلتفت لضرورة ترميم بعد أن بدأت أحجار المعبد تتحلل وكان أمام المجلس حلان: الأول هو نقل المعبد إلى الناحية الشمالية من موقعه الأصلى لتفادى تخلخل التربة، والحل الآخر هو ترميم المعبد فى موضعه دون نقله وفعلا بدأت الإدارة فى ذلك الوقت فى تبنى الحل الأول، وتم تكليف شركة «المقاولون العرب» بأعمال فك ونقل المعبد.

ما هى اهم المناظر الفريدة بالمعبد ؟

يحتوى هذا المعبد على مجموعة فريده من المناظر والوحات المنقوشة والتى لم تتكرر فى اغلب المعابد المصرية حيث توجد بالمعبد بعض المناظر النادرة التى لاتوجد إلا فى هذا المعبد كما يضم المعبد مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من المعبودات على راسها ثالوث طيبة المقدس وكذلك ثالوث منف و التاسوع المقدس وايضا ثامون الاشمونين بالاضافة الى العديد من المعبودات المحلية والخارجية مثل المعبوده السورية (عشتارت) التى عبدت فى مصر فى فترة من الفترات واتحدت مع المعبودات المصرية حيث يحتوى قدس أقداس المعبد على مايقرب من 550 أو 600 معبود حيث اراد الملك الذى انشا المعبد التقرب من أهالى الواحة ومن كهنة المعبد فقام بجمع العديد من المعبودات وتم تصويرهم على جدران قدس الأقداس.



معبد هيبس بالخارجة



اعمال ترميم المقاولين العرب للمعبد