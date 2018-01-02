سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع الرسمى لمزيج صحارى فى يناير

سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع الرسمى لمزيج صحارى فى ينايرالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:44 م
رويترز
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حددت شركة سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمى لخامها مزيج صحارى للتحميل فى يناير 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.
وكان سعر البيع الرسمى لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .
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