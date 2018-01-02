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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:42 م
خالد صلاح
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سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع الرسمى لمزيج صحارى فى يناير

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:44 م
سوناطراك الجزائرية ترفع سعر البيع الرسمى لمزيج صحارى فى يناير


رويترز
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حددت شركة سوناطراك الجزائرية سعر البيع الرسمى لخامها مزيج صحارى للتحميل فى يناير 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

 

وكان سعر البيع الرسمى لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ فى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر .


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سنوطراك

مزيج صحاري

برنت المؤرخ



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