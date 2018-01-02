سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2-1-2018 وانخفاض العملة السعودية





كتبت: دانه الحديدى

انخفض سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2018 ، انخفاضا تراوح من قرشا واحدا إلى 3 قروش فى مختلف البنوك العاملة فى مصر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم كالتالى:



الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.71 جنيه للشراء

4.74 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى

أرامكو السعودية تبقى أسعار البروبان والبوتان فى يناير دون تغيير

قالت شركة أرامكو السعودية التى تديرها الحكومة إنها أبقت على سعر البروبان فى عقد يناير دون تغيير عند 590 دولارا للطن.

وسعر بروبان أرامكو معيار قياسى لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.