رويترز: خبراء بالأمم المتحدة يدعون للإفراج عن المعتقلين بالسعودية

رويترز: خبراء بالأمم المتحدة يدعون للإفراج عن المعتقلين بالسعوديةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:46 م
الأمم المتحدة
جنيف (رويترز)
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دعا خبراء بالأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان السعودية اليوم الثلاثاء، إلى الكف عن "قمع" نشطاء حقوقيين والإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ سبتمبر"لأنهم مارسوا سلميا" حقوقهم المدنية والسياسية.
وندد الخبراء فى بيان "بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز" شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية فى المملكة.
وقال الخبراء الخمسة المستقلون "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم فى حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم".
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