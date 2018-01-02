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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:50 م
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روحانى يطلب من ماكرون التحرك ضد "الإرهابيين" المناهضين لإيران بفرنسا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:45 م
روحانى يطلب من ماكرون التحرك ضد "الإرهابيين" المناهضين لإيران بفرنسا روحانى


أ ف ب
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أجرى الرئيس الإيرانى حسن روحانى الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون طالبا منه التحرك ضد مجموعات إيرانية "إرهابية" معارضة اتهمها بإثارة الاضطرابات الأخيرة.

وأبلغ روحانى ماكرون بحسب ما نقل التلفزيون الإيرانى الرسمى "نندد بوجود مجموعة إرهابية فى فرنسا تتحرك ضد الشعب الإيرانى.. وننتظر تحركا من الحكومة الفرنسية ضد هذه المجموعة الإرهابية"، فى إشارة إلى "المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية" الذى يشكل مجاهدو خلق مكونه الرئيسي.

وفى وقت سابق، فى ظل التوترات المتزايدة بمختلف الجمهورية الإيرانية، وصعود أصوات مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، عقد الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، اجتماعًا، أمس الاثنين، مع أعضاء البرلمان، اتهم خلاله ما وصفه بأطراف خارجية - لم يحددها - بالوقوف وراء المظاهرات الراهنة فى إيران، مشيرًا إلى أن التقدم والتنمية فى إيران أثارت غضب الأعداء.

 
 

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