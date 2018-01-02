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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:50 م
خالد صلاح
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رفع الحد الأدنى للأجور فى 18 ولاية أمريكية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:48 م
رفع الحد الأدنى للأجور فى 18 ولاية أمريكية البيت الأبيض ونواب الكونجرس- أرشيفية


أ ف ب
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رفعت السلطات الأمريكية، الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من يناير 2018 فى 18 ولاية أمريكية، فى خطوة لتحسين الأجور يستفيد منها نحو 4,5 ملايين عامل.

وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن، وتبدأ من 35 سنتا إضافيا فى الساعة فى ميشيغن (شمال) وصولا إلى دولار واحد فى الساعة بماين (شمال شرق).

وتأتى هذه الزيادات بعد إجراءات تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت فى 2017 لزيادة عدد بعض المسؤولين.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الزيادات 5 مليارات دولار سنويا موزعة على 4,5 ملايين عامل، بحسب مسح أجراه معهد السياسات الاقتصادية للدراسات.

وسيتقاضى العاملون فى ولايات ماين وفيرمونت وواشنطن وميشيغن ومينيسوتا ونيويورك ورود ايلاند وكاليفورنيا وكولورادو واريزونا وهاواى أجرا أدنى فى الساعة الواحدة يراوح بين نحو 10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولارا (فى ولاية واشنطن على سبيل المثال).

وسيشهد العاملون فى ثمانى ولايات بينها الاسكا وفلوريدا ومونتانا زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة، بحسب معهد السياسات الاقتصادية.


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