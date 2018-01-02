رغم صعود السهم بنسبة 58%.. أورنج: لا توجد أحداث جوهرية غير معلنة

رغم صعود السهم بنسبة 58%.. أورنج: لا توجد أحداث جوهرية غير معلنةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:07 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أى أحدث جوهرية غير معلنة، وذلك ردا على استفسار بالبورصة بشأن وجود أحداث غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم.
وارتفع سعر سهم شركة أورنج مصر للاتصالات، خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الماضى من 19.78 جنيه إلى 31.24 جنيه بنسبة 58.1% تمثل قيمة 11.5 جنيه.
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