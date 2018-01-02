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ربة منزل تحرر محضرا لحضانة خاصة تسببت فى قطع لسان طفلتها بالمنصورة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:35 م
ربة منزل تحرر محضرا لحضانة خاصة تسببت فى قطع لسان طفلتها بالمنصورة قطع عرضى بلسان الطفلة جنا


كتب مصطفى عنبر
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حلقة جديدة من مسلسل الإهمال فى الحضانات الخاصة ترويها سيدة بإحدى مراكز محافظة الدقهلية، والتى اكتشفت وجود قطع بلسان طفلتها فور عودتها من الحضانة.

 

قالت سالى العشرى ربة منزل، من مركز منية النصر محافظة الدقهلية، إنها اكتشفت وجود قطع عرضى بلسان طفلتها جنى ذات الثلاثة أعوام، فور عودتها من الحضانة.

 

وأوضحت والدة الطفلة جنا لـ"اليوم السابع" إنها اتصلت بالمسئول عن الحضانة، وسألته عما حدث لإبنتى إلا أنه تحدث بأسلوب متدنى وأنهى معى الحوار سريعا ثم أغلق هاتفه المحمول".

 

وحررت والدة الطفلة جنا المحضر رقم 12854 لعام 2017 جنح مركز منية النصر، بموجب محضر الكشف الطبى على الطفلة. حيث اتهمت إدارة الحضانة بالإهمال الجسيم فى حق طفلتها ما أدى لحدوث إصابات جسيمة.

 

القطع العرضى بلسان الطفلة جنا
القطع العرضى بلسان الطفلة جنا

 

بدوره تواصل "اليوم السابع" مع محمد العشرى مدير الحضانة والذى أنكر تماما حدوث هذه الواقعة بالحضانة، إلا أن أم الطفلة جنا أكدت إن زوجها تلقى رسالة من هذا الشخص يعترف فيها بأن الواقعة حدثت فى أقل من ثانية وأنه لا يمكن أن يعرف إن هذا حدث لديه بالحضانة.

 

وعلم "اليوم السابع" أن الحضانة لم تمتلك تصريحا لمزاولة وممارسة نشاطها، وبمواجهة مدير الحضانة، لم ينكر الأمر وقال إن التصريح موقوف بسبب الاستعلام الأمنى.

 

مدير الحضانة يعترف لوالد جنا بالواقعة
مدير الحضانة يعترف لوالد جنا بالواقعة


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