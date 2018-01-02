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رئيس مدينة نويبع: تنفيذ الخطة الاستثمارية بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:00 ص
رئيس مدينة نويبع: تنفيذ الخطة الاستثمارية بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه اللواء صبرى الوزير رئيس مدينة نوبيع


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد اللواء صبرى الوزير رئيس مدينة نويبع أنه سيتم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية طبقا للخطة الاستثمارية لعام 2018 بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" سيتم تنفيذ الخطة الاستثمارية لعدت مشروعات خدمية لمدينة وتضمن تدعيم شبكات الكهرباء بتكلفة 1 مليون جنيه الإعمال مد أعمدة الكهرباء بمنطقة الميناء ورفع كفاءة أعمدة الطاقة الشمسية.

وأشار الوزير فى مجال الطرق تم تخصيص 2 مليون و500 ألف جنيه لرصف ثلاثة شوارع منهم شارع أبنوب وشارع تحسين وثلاثة شوارع بقرية المزينة، مشيرا أنه سيتم رفع كفاءة مداخل منطقة البحراوى كما سيتم تركيب كاميرات لمراقبة بإدارة المرور بنويبع بتكلفة 650 الف جنيه.

وقال الوزير إنه تم تخصيص 2 مليون و500 ألف جنيه لتنفيذ 2 كوبرى لحماية المواطنين ومنطقة الميناء من إخطار السيول وبلغت نسبة التنفيذ 80% وستتم افتتاح هذه المشروعات فى العيد القومى للمحافظة.


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