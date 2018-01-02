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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:28 ص
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رئيس كوريا الجنوبية: تحسن العلاقات مع الشمال مرتبط بتسوية القضية النووية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:00 ص
رئيس كوريا الجنوبية: تحسن العلاقات مع الشمال مرتبط بتسوية القضية النووية مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية


سول (رويترز)
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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إن التحسن فى العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووى الكورى الشمالى.

جاء ذلك بعد يوم من عرض الشمال إجراء محادثات مع سول رغم تمسكه بالطموح النووى، وفى تصريحات فى بداية اجتماع لمجلس الوزراء طالب مون وزارتى الوحدة والرياضة بسرعة اتخاذ إجراءات لمساعدة كوريا الشمالية فى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة المقررة فى بيونج تشانج.

جاءت التصريحات بعد خطاب أدلى به كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه "منفتح على الحوار" مع سول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

 


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كوريا الجنوبية

القضية النووية



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