رئيس غرفة "الحرف اليدوية" يتفقد ورش الفخار بمحافظة الغربية

رئيس غرفة "الحرف اليدوية" يتفقد ورش الفخار بمحافظة الغربيةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:11 م
جانب من الزيارة
كتبت: دانه الحديدى
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نظمت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، زيارة إلى ورش الفخار بقرية الفراستق بمحافظة الغربية، وعددها 167 ورشة، والتى تضم حوالى 10 حرفيين بكل ورشة، للوقوف على حجم المشاكلات التى تواجه الحرفيين بالقرية.
وأشار مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إلى أنه اتفق مع الفخاريين على إرسال مذكرة بأهم المشاكلات التى تعانى منها الورش بالقرية، للمساهمة فى حلها فى أسرع وقت لزيادة حجم صادرات القطاع، وفق ضوابط وآليات تكفل الميزة التنافسية للمنتج المصرى.
وأكد عمران على أن الغرفة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بدعم الحرفيين بقرية الفراستق وحل مشاكلهم، مع العمل على تحويل القرية إلى منطقة صناعية حرفية، مع حل المشاكلات المتعلقة بالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة نقص التصميمات الجديدة والتى تؤهلهم لمزيد من الميزة التنافسية للمنتج المصرى.
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