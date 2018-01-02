رئيس جمهورية قبرص يبدأ زيارة رسمية للسعودية

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بدأ رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستسياديس، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، يلتقى خلالها عددا من المسئولين السعوديين .



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان فى استقبال الرئيس القبرصى لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولى بالعاصمة السعودية الرياض، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي.