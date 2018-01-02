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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:40 م
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العمرة حققت أهدافها..

رئيس "الدلتا للأسمدة": 1.8 مليار جنيه ديون الغاز القديمة وجارى جدولتها

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:12 م
رئيس "الدلتا للأسمدة": 1.8 مليار جنيه ديون الغاز القديمة وجارى جدولتها المهندس نبيل مكاوى مع الزميل عبد الحليم سالم


كتب عبد الحليم سالم
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أكد المهندس نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، على أنه تولى رئاسة الشركة ومديونية الغاز تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم جدولتها .

 

وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تدفع شهريا ما بين 120 إلى 140 مليون جنيه للغاز، بجانب دفع جدولة إضافية تنتهى فى عام 2025 لسداد الـ1.8 مليار جنيه، حيث بدأت الجدولة من مارس 2016.

 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، أن الشركة بحاجة إلى تغيير وحدة الحامض التى تعمل منذ 65 عاما وتصل تكلفة الوحدة الجديدة إلى 140 مليون دولار، وهى كفيلة برفع الطاقة الإنتاجية اليومية من سماد النترات إلى 1200 طن يومى .

 

وأشار نبيل مكاوى، إلى أن الشركة محملة بأعباء كثيرة نتيجة رواتب العمال وحوافزهم الكبيرة التى تصل سنويا لنحو 250 مليون جنيه بخلاف مكافآت نهاية الخدمة وأعباء نتيجة بعض المطالبات العمالية، علاوة على خسارة الشركة 100 مليون جنيه فروق أسعار بيع السماد .

 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن إجمالى خسائر الشركة فى الخمسة أشهر الأولى من العام المالى بلغت 212 مليون جنيه، وليس 400 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فترة التوقف من 9 نوفمبر إلى 6 ديسمبر الماضى كانت نتيجة قرار من جهاز شئون البيئة، للتغلب على الانبعاثات الضارة نتيجة بعض الشكاوى.

 

 وأوضح مكاوى، أن العمرة التى أجريت مؤخرا تم تنفيذها لأقسام الأمونيا والغاز، وحققت أهدافها بشهادة الاستشارى المعين من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.


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