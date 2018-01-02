رئيس أساقفة كينشاسا يندد بقمع التظاهرات المناهضة للرئيس الكونغولى

رئيس أساقفة كينشاسا يندد بقمع التظاهرات المناهضة للرئيس الكونغولىالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:37 م
شرطة الكونغو- أرشيفية
أ ف ب
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وصف رئيس اساقفة كينشاسا لوران مونسنغوو باسينيا، الثلاثاء، قمع قوات الأمن الكونغولية لـ"المسيرة السلمية وغير العنيفة" للكاثوليك ضد بقاء الرئيس جوزف كابيلا فى الحكم بأنه أمر "همجي".
وقال الكاردينال مونسنغوو للصحافيين معلقا على ما حصل الأحد "لا يمكن إلا أن ندين ما قام به رجالنا العسكريون الذين يفترض بهم أن يتحلوا بالشجاعة"، معتبرا أن هذا الأمر "يعكس، ويا للأسف، همجية".
وقمعت قوى الأمن الأحد مسيرات للكاثوليك تطالب بتطبيق اتفاق ينظم تنحى كابيلا، وقع قبل عام بين الأكثرية والمعارضة برعاية أساقفة كاثوليك، ما اسفر عن ثمانية قتلى على الأقل، كما ذكرت مصادر قريبة من بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية.
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