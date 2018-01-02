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دواوين الوزارات× 24ساعة.. إنشاء 5 فروع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية بـ2018

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24ساعة.. إنشاء 5 فروع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية بـ2018 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


كتب وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة :

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

فيديو معلوماتى.. كيف أنقذت "الصحة" 270 ألف طفل بتوفير الألبان المدعمة؟

 

وزارة التموين:

صور.. "اليوم السابع" يرصد أول يوم بالأسواق بعد تطبيق كتابة التسعيرة على السلع.. ارتباك فى تنفيذ القرار وحملات مكثفة للتموين.. بائعون: شركات طبعت أسعارا أعلى من سعر البيع.. ومستهلكون: "يا ريت الكل يلتزم"

"التموين" تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يناير

 

وزارة التضامن: 

غادة والى: صرف 2.2 مليار جنيه من معاشات يناير فى أول يوم

 

وزارة الزراعة :

الزراعة: السيطرة على 11 بؤرة لإنفلونزا الطيور.. وتحصين 39 مليون طائر

الزراعة: حملات مرورية على محاصيل الخضر والفاكهة لتطبيق المنظومة الجديدة

"الزراعة": 230 ألف فدان منزرعة بقصب السكر وانتاجية الفدان تصل لـ40 طنا

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم توضح حقيقة وجود أخطاء فى كتاب التاريخ المقرر على الصف الثالث الثانوى

التعليم تعلن انتهاء معرض القاهرة المحلى للعلوم والهندسة

 

وزارة الرى:

الرى: 260 مليون جنيه مشروعات مائية فى كفر الشيخ

 

وزارة البيئة:

البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا حول الأرصاد الجوية وعلاقتها بجودة الهواء

 

وزارة التعليم العالى:

فى 37 نقطة.. تعرف خطة التعليم العالى التنفيذية بخصوص البحث العلمى

التعليم العالى: إنشاء 5 فروع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية فى 2018

 

وزارة الأوقاف:

7 إصدرات لدار الإفتاء تضم كل الفتاوى والردود على "داعش".. تعرف عليها

أول قرار لوزير الأوقاف فى 2018: تجديد تعيين 6 مدراء عموم

الإفتاء فى بيان رسمى: التعامل بـ "البتكوين" لا يجوز شرعًا

 

وزارة الإسكان:

مصطفى مدبولى: تنفيذ 5256 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة

بدء إجراء قرعة سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر غدا


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التعليم العالى

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