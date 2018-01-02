"دمياط للآثاث": نستهدف زيادة ناتج التصدير لـ4 مليارات دولار فى 3 سنوات





دمياط عبده عبد البارى

التقى المهندس المعتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة دمياط للاثاث، مساء اليوم بأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة لعرض فرص الاستثمار المتاحة بالمدينة .

وأوضح بهاء الدين أن هناك أهداف عديدة وراء إنشاء مدينة الاثاث فبخلاف الأهداف السياسية لتوفير فرص عمل وفتح أفق للاستثمار هناك أهداف صناعية واقتصادية منها تحسين التنافس والجودة والسعر وزيادة الطلب على الأثاث، حيث إن مبيعات محافظة دمياط من الاثاث مليار جنيه سنويا ونستهدف الوصول إلى 4 مليارات جنيه فى غضون 3 سنوات بما يساعد على تحسين الحياة المعيشية لسكان البيئة المحيطة.

وأكد بهاء الدين أن الشركة وضعت العديد من المميزات لتشجيع الراغبين فى الحصول على ورشة بالمشروع منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشات كما لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات و المنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها كما لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها كما لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.

وقال بهاء الدين إن شركة دمياط للأثاث هى مدينة بدون أسوار ولها 7 مداخل ومراقبة بالكاميرات التى تقوم بالتخزين لمدة 6 أشهر.

وكشف بهاء الدين أن مجلس إدارة المدينة يتفاوض حاليا مع إحدى شركات خدمات الأمن والحراسة والنظافة والصيانة.

وأكد بهاء الدين لمستثمرى دمياط الجديدة أن مساحة المول التجارى والمعرض الذى سيتم إنشاؤه بالمدينة على مساحة 65 ألف متر وهى ضعف مساحة أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

وبين بهاء الدين أن أسعار الأراضى الصناعية بالمشروع 2100 جنيه للمتر بسعر الكاش، أما بنظام التقسيط فيصل سعر المتر الى 2200 إذا كان التقسيط على سنة و2400 جنيه للمتر إذا كان القسط على سنتين، 2600 جنيه إذا كان القسط على 3 سنوات.

وقال إن المنطقة التجارية التسويقية بالمدينة، تتضمن فندقا من فئة 4 نجوم يضم 200 غرفة مع كافة خدمات رجال الأعمال، ومركزا دوليا للمؤتمرات وقاعات عرض واحتفالات بمساحة بنائية 20 ألف متر مربع وتضم مركزا تجاريا وترفيهيا عالميا يتكون من أرض معارض بمساحة 70 ألف متر مربع و300 معرض تجارى للأثاث، وعدد من الخدمات الآخرى التى من المنتظر أن يضمها المركز التجارى للمدينة، لخدمة أهالى محافظة دمياط والمحافظات المجاورة منها هايبرماركت، 4 قاعات للسينما، منطقة مطاعم وكافتيريات، مركز ترفيهى، إلى جانب الخدمات المساندة ومواقف السيارات.

وقال بهاء الدين تهدف شركة مدينة دمياط للأثاث إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، كما تشمل المدينة المنطقة التجارية التسويقية، وتشمل أيضا منطقة خدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.

وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث فى يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة بنك الاستثمار القومى، ومحافظة دمياط، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.